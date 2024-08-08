Москва, 8 августа, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил вьетнамского коллегу То Лама с его избранием на должность генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама, сообщили 8 августа в пресс-службе Кремля.

Лидеры двух стран провели телефонные переговоры, подтвердив настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства и наращивание сотрудничества Москвы и Ханоя.

«Выражено удовлетворение ходом реализации договорённостей, достигнутых по итогам государственного визита президента РФ во Вьетнам 20 июня этого года, а также взаимодействием двух стран на международной арене, в том числе с учётом председательства России в БРИКС», — сообщили в Кремле.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 20 июня прибыл с государственным визитом во Вьетнам, где провёл четыре встречи с представителями высшего руководства республики.

Путин и То Лам по итогам встречи в Ханое подписали ряд документов, среди которых было заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства. Москва и Ханой намерены наращивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности.