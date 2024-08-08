Москва, 8 августа, 2024, 09:41 — ИА Регнум. В России увеличилась доля ипотеки в сделках на рынке загородной недвижимости. Этот показатель, составлявший в прошлом году порядка 55%, достиг 80%. Об этом сообщили в девелоперской компании «Мармакс».

Павел Бедняков/РИА Новости

«Остальные 20% покупателей используют стопроцентную оплату или программы рассрочки», ― отметили в беседе с «Известиями» в компании.

Участники рынка отметили, что сейчас, в условиях обновлённой семейной ипотеки, воспользоваться этой программой сможет гораздо большее количество покупателей, что, по предварительным прогнозам, сделает этот формат популярнее новостроек.

Речь идёт о сегментах экономкласса и комфорт-класса стоимостью до 20–25 млн рублей. Гендиректор компании «Kaskad Недвижимость» Татьяна Кабанова отметила, что на такую недвижимость покупатель может оформить в том числе льготную ипотеку.

Также отмечено, что от людей, которые рассматривают возможность такой сделки в экономклассе исключительно с привлечением кредитных средств, приходит уже порядка 90% обращений.

В «Мармаксе» ожидают, что следом за спросом подрастут и цены на загородное жильё ― на 10% в ближайшие три месяца.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Совете Федерации заявила, что ставки по ипотеке неизбежно начнут снижаться. По словам главы ЦБ, в период низкой инфляции, перед пандемией, российские банки выдавали кредиты под 8–9% годовых без бюджетной поддержки и дорогостоящих льготных программ.

Президент России Владимир Путин 6 августа поручил проанализировать влияние на российский рынок льготной семейной ипотеки. Российский лидер 30 марта поручил продлить до 2030 года семейную ипотеку, предусматривающую кредитование по ставке до 6% годовых для семей с детьми. Минфин 10 июля сообщил, что действие программы продлено.

Директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов 26 июля заявил, что высокая ключевая ставка Центробанка может негативно отразиться на рынке жилой недвижимости: новое строительство начнёт затормаживаться, и параллельно с этим будет формироваться большой объём отложенного спроса.