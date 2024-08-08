Москва, 8 августа, 2024, 09:29 — ИА Регнум. Заявления США о том, что Армения якобы намерена отвернуться от России, являются голословными утверждениями. Об этом 8 августа заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Александр Патрин/ТАСС

«Что касается голословных утверждений [помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса] О’Брайена о том, что «Армения хочет отвернуться от России», то это очередной пример присущего американцам геополитического инжиниринга — стремления сфабриковать в глазах мировой общественности нужную Вашингтону «реальность», не имеющую ничего общего с происходящим на самом деле», — привела её слова газета «Коммерсантъ».

Дипломат подчеркнула, что Вашингтону стоит понять, что формировавшиеся веками связи между Россией и Арменией выдержат все испытания на прочность, которым западные страны их постоянно подвергают.

Российская сторона на протяжении всей истории не раз подставляла плечо братскому армянскому народу и собирается продолжать это делать, добавила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля О’Брайен заявил, что США занимаются попытками создания условий для отказа Армении от отношений с Россией. Он также выступил с одобрение шагов к «разрыву с Россией», которые, по словам американского чиновника, предпринимает премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В апреле глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что США и Евросоюз стали основными партнёрами для Еревана. По его словам, армянские власти углубляют экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном.

Захарова в ответ указала на то, что власти Армении предают свой народ, разрывая связи с Россией для Запада. Дипломат уточнила, что Ереван стремится пожертвовать всеми связями с Россией и другими ближайшими союзниками и партнёрами республики ради эфемерных бонусов ЕС и США.