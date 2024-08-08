Москва, 8 августа, 2024, 09:19 — ИА Регнум. США на Южном Кавказе стремятся подчинить систему государственного управления. Об этом 8 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Александр Патрин/ТАСС

«Под благими предлогами стремятся подмять под себя систему госуправления, сосредоточить контроль за ресурсной базой, использовать транзитный потенциал», ― процитировал телеканал РЕН ТВ дипломата.

Комментируя заявления помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О’Брайена о попытках «оторвать» Армению от России, Захарова отметила, что целью Запада в этом регионе является его фрагментация для разрушения исторических связей с Россией.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что эти заявления привлекли внимание, однако не вызвали удивления. По её словам, это подтверждает то, что Запад продвигает на Южном Кавказе деструктивную повестку.

Как сообщало ИА Регнум, О’Брайен в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса 31 июля заявил, что США пытаются создать условия для отказа Армении от отношений с Россией. Он одобрил «храбрые шаги», которые заключаются в «разрыве с Россией», предпринимаемые премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Говоря о ситуации вокруг Нагорного Карабаха, О’Брайен утверждал, что значительная часть населения Армении хочет отдалиться от России. Он также добавил, что на встрече госсекретаря США Энтони Блинкена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с Пашиняном была создана «новая платформа» для помощи Армении «в снижении зависимости от России».

Захарова 3 апреля заявила, что власти Армении предают свой народ, разрывая связи с Россией ради Запада. Дипломат добавила, что Армению делают инструментом для исполнения очень опасных планов Запада, которые не соответствуют интересам народа республики, и это вызывает беспокойство Москвы.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью аргентинскому телеканалу Todo Noticias заявил, что для республики основными партнёрами стали США и ЕС. Ереван продолжит укреплять экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном, заверил он и призвал не считать это переломным моментом.