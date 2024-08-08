Москва, 8 августа, 2024, 09:04 — ИА Регнум. Обвиняемые во взятке на рекордную сумму 5 млрд рублей экс-сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, которые сбежали из России, оставили своих родственников с арестованным имуществом и банковскими счетами. Об этом 8 августа рассказали в правоохранительных органах.

Семен Лиходеев/ТАСС

«Суд наложил арест на одно жилое и два нежилых помещения, а также на 13 банковских счетов супруги одного из обвиняемых», — сообщил представитель правоохранительных органов.

Он уточнил, что также арестовали одно жилое и пять нежилых помещений, владельцем которых является брат одного из подозреваемых.

В данный момент бывшие сотрудники МВД объявлены в международный розыск. Сатюкова подозревают в получении взяток в особо крупном размере, а Соколова — в посредничестве в их получении, сообщило «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля суд по ходатайству следователей арестовал принадлежащую экс-сотрудникам МВД недвижимость, в том числе квартиры в ЖК «Алые паруса» и «Нежинский ковчег» в Москве. По данным СМИ, Соколов также является владельцем апартаментов в сверхвысотном небоскрёбе «Бурдж-Халифа» в Дубае.

По версии следствия, сотрудник Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Сатюков и его экс-заместитель Соколов вымогали деньги у администратора криптобиржи World Exchange Services (WEX) Алексея Иванова. Они навязали предпринимателю покровительство, после чего он, предположительно, перевёл подозреваемым 2120 биткоинов, что на момент 2021 года было эквивалентно 4,9 млрд рублей, а на сегодняшний день из-за роста курса оценивается в 10,5 млрд рублей.