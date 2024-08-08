Ступино, Московская область, 8 августа, 2024, 08:51 — ИА Регнум. При столкновении с легковым автомобилем на трассе М-4 «Дон» в подмосковном Ступино микроавтобус с пассажирами упал на бок, в результате чего пострадали пять человек. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.

ГУ МВД России по Московской области

Уточнятся, что авария произошла на 95-м километре автодороги М-4 «Дон» в направлении Москвы, когда легковушка столкнулась с микроавтобусом, в котором было 15 человек.

«От удара он [микроавтобус] опрокинулся на бок, в результате чего пять человек получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП, по результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа на 622-м километре автодороги Р-255 в Боготольском районе Красноярского края пять человек погибли при столкновении легкового автомобиля и большегрузной машины. Водитель и четверо пассажиров легковушки возвращались с похорон друга, погибшего в аварии со скорой помощью.

Утром 7 августа на автодороге Р-22 «Каспий» грузовой автомобиль Iveco столкнулся с пассажирским автобусом Yutong. Водитель грузовика в результате этого погиб, ещё 20 человек, включая шестерых детей, пострадали.