ДНР, 8 августа, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили группу бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в опорном пункте в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике. Об этом 8 августа сообщили в Минобороны РФ.

Александр Рюмин/ТАСС

«Бронегруппа гвардейского Костромского парашютно-десантного полка на БМД-2К-АУ Ивановского гвардейского соединения ВДВ <…> под покровом темноты оперативно выдвинулась в заданный район для уничтожения указанных целей», ― говорится в сообщении ведомства.

Десантники вели огонь на расстоянии до 1,5 тыс. метров от противника осколочно-фугасными боеприпасами короткими очередями. Корректировку осуществлял оператор БПЛА.

После того как по опорному пункту отработала бронегруппа, на его захват выдвинулись штурмовые группы. Они заняли объект, зачистили его от пехоты ВСУ и передали подразделениям закрепления.

Как сообщало ИА Регнум, 4 августа в Минобороны проинформировали о том, что экипаж вертолёта Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России поразил опорный пункт и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». Удар нанесли неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь». Все цели были успешно поражены.

Расчёты самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гиацинт» артиллерийского соединения Восточной группировки войск из Приморского края 30 июля нанесли огневое поражение опорным пунктам ВСУ севернее села Старомайорское на южнодонецком направлении фронта. При поддержке штурмовиков приморский расчёт 152-мм САУ «Гиацинт» поразил артиллерийскую самоходку «Богдана», а БПЛА «Ланцет» добил оружие противника.