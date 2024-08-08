Нижний Тагил, Свердловская область, 8 августа, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Частично обрушившийся в результате взрыва газа жилой дом в Нижнем Тагиле будет полностью снесён. Об этом 8 августа сообщил мэр города Владислав Пинаев в своём Telegram-канале.

Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Он уточнил, что, согласно полученному по результатам обследования и оценки технического состояния несущих строительных конструкций заключению, «эксплуатационные качества здания не соответствуют требованиям, которым должен отвечать многоквартирный жилой дом», а потому было рекомендовано его полностью демонтировать.

Пинаев отметил, что жителей частично обрушившегося дома будут расселять, добавив, что городские власти по поручению губернатора начнут предоставлять компенсационные выплаты.

Как сообщало ИА Регнум, 1 августа в пятиэтажном жилом доме по ул. Сибирской в Нижнем Тагиле прогремел взрыв. Под завалами погибли десять жителей, 26 пострадали, ещё 16 удалось спасти.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по этому факту. Сотрудники правоохранительных органов 6 августа задержали трёх работников газовой службы «Газэкс», обслуживавшей дом. А 7 августа им предъявили обвинения по уголовному делу о взрыве газа.

Позднее ИА Регнум сообщило, что жители Нижнего Тагила регулярно обращались к главе города с жалобами на работу «Газэкс». В числе прочих были сообщения о том, что сотрудники компании плохо проверяют газовое оборудование.