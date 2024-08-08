Париж, 8 августа, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Украинская каноистка Анастасия Рыбачок рассказала, что Международная федерация каноэ посчитала надпись «I am Ukrainian» (англ. — «Я украинка») на её лодке формой пропаганды и потому её попросили закрыть эту фразу на летних Олимпийских играх в Париже. Её слова 8 августа привело украинское издание «Страна. ua».

Oscar J Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам Рыбачок, Международный олимпийский комитет запрещает делать на лодках какие-либо связанные с военным конфликтом надписи, такие как «Stop War», однако она не согласна с тем, что надпись на её лодке была элементом пропаганды.

При этом компания, с которой сотрудничает украинская каноистка, назвала эту ситуацию возмутительной.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа МОК вручил американским фигуристам золотые медали за командный турнир на зимних Играх 2022 года в Пекине. Серебро получили спортсмены из Японии. Фигуристам сборной России должны были вручить бронзу, однако изх не пригласили на церемонию.

Перед этим в МОК пояснили, что российских фигуристов не пригласили на церемонию из-за логистических проблем и действующего отстранения Олимпийского комитета России, под флагом которого выступали спортсмены на Играх в Пекине.