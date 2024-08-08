Петропавловск-Камчатский, 8 августа, 2024, 07:58 — ИА Регнум. Пилот вертолёта Robinson, обнаруженного опрокинувшимся у подножия вулкана Малый Семячик на Камчатке, оказался жив. Об этом 8 августа сообщила журналистам пресс-служба МЧС России.

Alexander Legky/Global Look Press

Уточняется, что пилот вышел на связь, он жив, помощь спасателей ему не требуется. По словам пилота, в вертолёте он был один.

Спасатели МЧС не привлекались к работам по авиапроисшествию. Другой информации об инциденте не приводится.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Приморском крае обнаружен разбитым пропавший легкомоторный самолёт. Пилот и пассажир самолёта погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи легкомоторного самолёта в Приморском крае. По предварительным данным, связь с воздушным судном пропала днём 6 августа в районе горы Лысая на границе Тернейского и Красноармейского районов Приморья.