За 7 августа Вооружённые силы Украины (ВСУ) 86 раз атаковали Белгородскую область, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, от обстрелов и атак беспилотников пострадали 16 мирных жителей, 13 из которых до сих пор находятся в медицинских учреждениях. Тяжело ранен один человек, его жизни ничего не угрожает, пояснил белгородский губернатор. Таким известием ознаменован новый, 896-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Также воздушной атаке подверглась Курская область, куда, по словам начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова, прорвались до тысячи боевиков ВСУ. О том, что этой ночью и утром силами ПВО сбиты шесть украинских БПЛА самолётного типа и ещё пять ракет, проинформировал в Telegram-канале 8 августа врио курского губернатора Алексей Смирнов.

Накануне в ходе совещания у президента Владимира Путина глава Генштаба доложил, что подразделения группировки «Север» совместно с пограничными органами ФСБ России продолжают уничтожать противника в районах, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе. Потери ВСУ составили 315 человек, в том числе не менее 100 человек убитыми и 215 человек ранеными.

После атаки ВСУ на Курскую область СВО должна приобрести открыто экстерриториальный характер, считает заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока ещё существующей Украины. До Одессы, до Харькова, до Днепропетровска, до Николаева», — подчеркнул он.

Тем временем Минобороны показало видеокадры того, как на границе с Курской областью экипажи армейской авиации на вертолётах Ка-52 выполнили удары по личному составу и вражеской военной технике.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3907367" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Боевая работа экипажа вертолета Ка 52 «Север»

Поражение было нанесено неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по разведанным целям, пояснили в оборонном ведомстве.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.