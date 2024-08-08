Москва, 8 августа, 2024, 07:05 — ИА Регнум. Российские золотые резервы по состоянию на 1 августа 2024 года составили 179 миллиардов 593 миллиона долларов, следует из данных Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

На своём сайте финансовый регулятор указал, что этот показатель вырос за месяц почти на пять миллиардов долларов. Ранее золотые резервы страны равнялись 174 миллиардам 527 миллионам долларов.

В 2023 году этот показатель составлял 155,9 миллиарда долларов. Кроме того, по данным ЦБ РФ на 1 августа, международные резервы РФ достигли 602 миллиардов 50 миллионов долларов. За месяц показатель вырос более чем на 7,5 миллиарда долларов.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор не тратит золотовалютные резервы на поддержание курса рубля. Она отметила, что это подтверждает статистика. Глава ЦБ РФ добавила, что все изменения в золотовалютных резервах связаны с операциями по бюджетному правилу и переоценкой.

11 апреля Центральный банк России опубликовал данные, согласно которым внешний долг РФ на 1 апреля 2024 года составил 304 млрд долларов. Он снизился на 4,1% (или на 12,8 млрд долларов) по сравнению с началом текущего года.