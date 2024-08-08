Вена, 8 августа, 2024, 04:31 — ИА Регнум. Концерты американской певицы Тейлор Свифт отменили в столице Австрии Вене в связи с угрозой терактов. Об этом 7 августа сообщила газета признана «Человеком года»

Jana Zills Тейлор Свифт

В Вене певица планировала дать три концерта 8–10 августа, на каждом ожидалось присутствие до 65 тысяч зрителей. Однако компания — организатор мероприятий Barracuda Music сообщила в социальной сети, что концерты отменены из-за угрозы терактов.

«В связи с подтверждением правительственными чиновниками запланированного теракта на стадионе Эрнста Хаппеля у нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных шоу в целях безопасности всех», — уточняется в сообщении организатора.

В свою очередь канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал в публикации в X отмену концертов «разочарованием для всех фанатов», но подчеркнул серьёзность угрозы теракта в Вене. По словам Нехаммера, угрозу выявили благодаря сотрудничеству с западными службами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экоактивисты движения Just Stop Oil распылили на фюзеляжи нескольких частных самолётов на лондонском частном аэродроме Станстед оранжевую краску, включая самолёт певицы Тейлор Свифт.

В декабре 2023 года американская певица Тейлор Свифт по версии журнала Time.