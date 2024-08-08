Вашингтон, 8 августа, 2024, 04:20 — ИА Регнум. Официальные высказывания чиновников США по действиям ВСУ в Курской области вызывают возмущение, заявил 7 августа посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Публичные заявления американских властей в ответ на провокационную выходку киевских головорезов на территории Российской Федерации воистину возмутительны», — сказал он в своём комментарии, который разместили в Telegram-канале российского посольства в Соединённых Штатах.

Дипломат подчеркнул, что США вновь не подвергли критике Киев и не выразили сожаления по поводу гибели людей в результате атак. Он отметил, что действия ВСУ в Курской области являются террористической акцией.

Антонов указал на то, что орудием убийства жителей российского региона стало американское оружие, чего уже никто не скрывает. По словам посла, ВСУ пошли на провокации в Курской области, чтобы скрыть своё плачевное положение в зоне спецоперации.

Дипломат выразил уверенность, что российские войска продолжат продвигаться вперед и освобождать территории, несмотря на попытки Киева помешать этому.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что вылазка ВСУ в Курскую область является самостоятельным решением Киева. Он также рассказал, что киевский режим якобы не уведомлял Вашингтон заранее о своих планах. Чиновник добавил, что действия Украины в Курской области не нарушают ограничений США на использование американского оружия. Вместе с тем он не стал отвечать, использовали ли ВСУ в ходе этой атаки вооружение, поставленное Соединёнными Штатами.

7 августа пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что США планируют связаться с украинским военным командованием, чтобы узнать о целях вылазки в Курскую область. Она также отказалась говорить на тему, применялось ли американское вооружение в рамках указанного нападения.

ВСУ совершили две попытки прорыва границы с Россией в Курской области. В ходе первой из них на территорию РФ попытались проникнуть 300 украинских военных при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Российские силы отбили обе атаки.

Президент России Владимир Путин назвал действия ВСУ масштабной провокацией. Он подчеркнул, что украинские войска обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют ракеты для таких ударов.