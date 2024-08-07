Штат Нью-Йорк, США, 8 августа, 2024, 02:12 — ИА Регнум. Экс-разведчик США и военный аналитик Скотт Риттер предположил, что агенты ФБР обыск у него дома в связи с опасениями властей по поводу нарушения им закона об иностранных агентах. Об этом 7 августа издание Times Union.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

Закон об иноагентах требует от лиц и организаций, представляющие иностранные интересы в США, регистрироваться в министерстве юстиции и раскрывать свою деятельность. Риттер категорически отвергает любые обвинения в противоправных действиях в его адрес и предполагает, что американские власти пытаются его запугать.

Как уточняет издание, агенты ФБР и сотрудники полиции вынесли из дома Риттера более 20 картонных коробок с неизвестным содержимым.

Ранее ИА Регнум сообщало, что агенты ФБР проводят обыск в доме у экс-разведчика США Скотта Риттера в Делмаре (штат Нью-Йорк). Причины обыска не назывались, в ФБР от официальных комментариев воздержались.

В июне американские власти изъяли у Риттера загранпаспорт. Как пояснил сам экс-разведчик, на такой шаг власти пошли, чтобы помешать ему ездить в Россию и не давать бороться с русофобией в Соединенных Штатах.

Риттер планировал посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и другие места по всей России. В ходе этой поездки экс-разведчик хотел узнать мнение жителей РФ об угрозе ядерной войны. По мнению эксперта, его планы серьёзно тревожили Белый дом, который решился на беспрецедентные меры — бывшего военнослужащего сняли с рейса в Россию и изъяли паспорт.

3 июня Госдепартамент США отказался комментировать инцидент со Скоттом Риттером в аэропорту. В ведомстве также заявили, что не могут обсуждать статус изъятого у него паспорта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, какую именно поправку к американской конституции применили власти США, чтобы изъять паспорт у Риттера.