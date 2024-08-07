Нью-Йорк, США, 8 августа, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Российские власти требуют от Организации Объединённых Наций осудить атаку украинской армии на военного корреспондента и репортёра ВГТРК Евгения Поддубного, заявили в постоянном представительстве РФ при ООН.

Иван Шилов ИА Регнум ООН

7 августа стало известно, что журналиста тяжело ранило в результате атаки дрона украинской армии в Курской области.

«Мы требуем, чтобы ООН немедленно и решительно осудила эту жестокую атаку», — отметила дипломатическая миссия в заявлении на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

В постпредстве также выразили надежду на то, что на этот раз представители профильных подразделений ООН сделают необходимые заявления и и предпримут шаги, которые помешают новым атакам ВСУ на сотрудников СМИ. В дипмиссии также задались вопросом о том, сколько ещё журналистов могут пострадать от преступлений киевского режима, пока западные дипломаты не решатся отреагировать.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак выступил с заявлением, что Организацию Объединённых Наций беспокоит ситуация с атакой на Евгения Поддубного. Он подчеркнул, что ООН жестко осуждает такие нападения и надеется на скорейшее выздоровление военкора.

Ранее холдинг ВГТРК распространил информацию о том, что Поддубного доставили в Курскую областную больницу. Также появились сведения, что врачи оценивают состояние военкора как крайне тяжёлое.

Минздрав РФ уточнил, что Поддубный находится в сознании в реанимации. Следственный комитет РФ объявил, что займётся расследованием покушения на Поддубного и наградит его ведомственной медалью.