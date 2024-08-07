Штат Нью-Йорк, США, 8 августа, 2024, 00:51 — ИА Регнум. Обыск в доме экс-разведчика США и военного аналитика Скотта Риттера провели агенты Федерального бюро расследований (ФБР) в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает местное подразделение телекомпании NBC — News Channel 13.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

Уточняется, что обыск дома Риттера в городе Делмаре проводился в рамках федерального расследования. Агенты обыскали дом, расположенный на Довер-драйв, и автомобили экс-разведчика. Дополнительных подробностей не приводится.

Представитель ФБР Сара Руан подтвердила, что агенты проводили обыск дома, но причину уточнить отказалась. Никаких официальных комментариев от ФБР не поступало.

Сам Риттер на настоящий момент никакой информации в связи с обыском не сообщал.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как пояснил экс-разведчик США Скотт Риттер, американские власти изъяли у него загранпаспорт, чтобы помешать ему ездить в Россию и не давать бороться с русофобией в Соединенных Штатах.

Риттер планировал посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и другие места по всей России. В ходе этой поездки экс-разведчик хотел узнать мнение жителей РФ об угрозе ядерной войны. По мнению эксперта, его планы серьёзно тревожили Белый дом, который решился на беспрецедентные меры — бывшего военнослужащего сняли с рейса в Россию и изъяли паспорт.

3 июня Госдепартамент США отказался комментировать инцидент со Скоттом Риттером в аэропорту. В ведомстве также заявили, что не могут обсуждать статус изъятого у него паспорта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, какую именно поправку к американской конституции применили власти США, чтобы изъять паспорт у Риттера.