Москва, 8 августа, 2024, 00:31 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ займётся расследованием покушение на военного корреспондента и репортёра ВГТРК Евгения Поддубного, сообщили в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

Ранее стало известно, что военкор получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Курской области.

«Следователи СК России установят всех лиц, причастных к покушению на военного корреспондента Евгения Поддубного», — отметил СК РФ в своём Telegram-канале.

Также подчеркивается, что следователи примут все возможные меры для установления и привлечения виновных к уголовной ответственности. В Следственном комитете также добавили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил наградить Поддубного ведомственной медалью.

Как сообщало ИА Регнум, ранее появилась информация, что Поддубного доставили в Курскую областную больницу в крайне тяжёлом состоянии. В Минздраве РФ проинформировали, что Поддубный находится в сознании.

Его направили в реанимацию. В Минздраве также заверили, что военкор получает всё необходимое лечение. Врачи планируют обсудить вопросы лечения пострадавшего со специалистами ведущих федеральных медицинских центров в формате телемедицинских консультаций.