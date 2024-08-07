Абуджа, 7 августа, 2024, 22:06 — ИА Регнум. Правоохранители в Нигерии задержали шестерых польских студентов, которые подняли российские флаги во время участия в антиправительственной акции, сообщило 7 августа Reuters, ссылаясь на представителя службы безопасности республики Питера Афунанью.

ИВЗЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

«Они были арестованы два дня назад в [штате] Кано, и последнее, что я слышал, они летели в самолёте в Абуджу из Кано», — рассказал он.

Следователи выясняют мотивы поступка студентов. Афунанья не сообщил других подробностей дела. Польский консул в Нигерии Станислав Гулинский подтвердил факт задержания студентов из Польши.

В Нигерии антиправительственная акция длится с 1 августа. Её организаторы планируют протестовать в общей сложности в течение десяти дней. Они выступают против роста цен на продукты питания и топливо, а также обвиняют власти в некомпетентности.

5 августа стало известно о задержании в Нигерии одного из лидеров антиправительственных протестов — Майкла Ленина. Власти назвали его координатором кампании за права молодёжи Нигерии. Он раскритиковал выступление президента республики Болы Тинубу, призвавшего прекратить протесты.