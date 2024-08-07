Москва, 7 августа, 2024, 21:01 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы предложили разработать к весне 2025 года законопроект об установлении тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) не менее чем на пять лет с ежегодной индексацией, сообщило 7 августа издание Forbes.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

По информации журналистов, такой пункт внесли в план рекомендаций по основным проблемам ЖКХ. Предложение включает в себя установку долгосрочных тарифов не только за водоснабжение, электричество, газоснабжение, отопление и вывоз мусора, но также за содержание дома, обслуживание лифтов и другие услуги.

Документ подготовила рабочая группа по совершенствованию законодательного регулирования. Она предлагает подготовить законопроект к 1 марта.

В ФАС сообщили, что ведомство уже разработало проект федерального закона «Об основах государственного регулирования цен (тарифов)», предусматривающий введение долгосрочных тарифов. Заинтересованные федеральные органы исполнительной власти согласовали документ, теперь осталось внести его на рассмотрение в правительство.

Официальных сообщений, что депутаты Госдумы рекомендуют перейти к долгосрочным тарифам, пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 июля в России освободили от оплаты банковских комиссий при оплате услуг ЖКХ многодетных родителей, пенсионеров, инвалидов и ветеранов боевых действий. Данные о тех, кто имеет право на льготу, объединили в единую базу, чтобы автоматизировать предоставление помощи. Эта мера позволит снизить нагрузку на льготников.