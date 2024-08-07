Москва, 7 августа, 2024, 20:58 — ИА Регнум. Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» отражает стратегию развития столицы, заявила журналистам урбанист, автор «Russpass журнала» Елена Верещагина.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Москва подводит итоги предыдущего цикла работы и рассказывает, каких системных изменений удалось добиться. Не только многие горожане, но даже профильные эксперты не помнят, каким был город ещё в 2010 году», — сказала она.

Верещагина отметила, что за 10 лет в Москве в 200 раз увеличили инфраструктуру, в 2,5 раза повысили мобильность и создали самую умную систему метро в мире. Также в столице предоставляют цифровые услуги в медицинской и социальных сферах, построили более 100 музеев. При этом изменения стали для москвичей нативными, воспринимающимися как само собой разумеющееся.

Эксперт также указала на то, что на форуме обсуждают с горожанами планы развития города, хотя раньше подобные вопросы решали в узких специализированных кругах. Стратегия развития мегаполиса до 2023 года охватывает все сферы его жизни.

«В наше турбулентное время особенно важно, что у города есть понятный, чёткий и вдохновляющий план на будущее, к которому к тому же ещё и хочется быть причастным», — добавила Верещагина.

Как сообщало ИА Регнум, форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» стартовал 1 августа и будет работать до 8 сентября. В его рамках проведут более 35 тыс. мероприятий на более чем 30 площадках. Желающие могут посетить экскурсии, лекции, практикумы, дискуссии и презентации. Посетители могут узнать о достижениях мегаполиса и о планах по его развитию.