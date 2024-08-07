Москва, 7 августа, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Киностудия им. Горького после модернизации сильно изменится и станет частью кинокластера мирового уровня, заявил мэр Москвы Сергей Собянин 7 августа в Telegram-канале.

Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин

«Площади студии увеличатся практически вдвое — до 100 тыс. кв. м. Появятся самые современные инфраструктура и оборудование. Это позволит создавать новое российское кино и уникальные просветительские и образовательные проекты», — написал он.

Собянин сообщил, что работы по модернизации идут на двух площадках киностудии. Самые масштабные развернулись на Валдайском проезде. Там вместо старых строений создадут студийно-производственный комплекс, в котором будут съёмочные павильоны, студии виртуальных декораций и многое другое.

На территории киностудии, которая находится на улице Эйзенштейна, уже работает креативное пространство для профориентации детей. Там их обучают снимать кино.

Кроме того, в рамках модернизации в пяти строениях киностудии проводят капремонт кровли и фасадов. Также идёт строительство центра костюма и реквизита, нового производственного комплекса и сервисного центра. Работы по плану должны завершиться к концу 2025 года, тогда на киностудии снова начнут снимать кино.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа в Москве состоится акция «Ночь кино», в ходе которой будут показывать различные фильмы на 150 площадках. Показы пройдут в кинотеатрах, парках, музеях, выставочных залах и библиотеках. Зрителям покажут современные и советские художественные фильмы, а также документальные ленты.