Москва, 7 августа, 2024, 19:39 — ИА Регнум. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поручил наградить экипаж скорой помощи, погибший в результате атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по приграничному району Курской области, сообщил 7 августа минздрав региона.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко дал поручение представить погибших медиков к правительственным наградам», — процитировали «Известия» сообщение пресс-службы министерства.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа в результате атаки беспилотника ВСУ возле города Суджа погибли фельдшер и водитель машины скорой помощи. Врач получил ранения. Врио главы региона Алексей Смирнов назвал настоящими героями медиков, работающих в условиях атак ВСУ.

6 августа в Рыльском районе Курской области беспилотники украинской армии ударили по микроавтобусу, водитель которого погиб. Это случилось возле села Нехаевка. Ещё один водитель погиб при нападении дрона ВСУ на автомобиль в селе Комаровка в Кореневском районе.

Президент России Владимир Путин назвал действия украинской армии масштабной провокацией. Он отметил, что украинские военные обстреливают жилые дома и машины скорой помощи, в том числе используют для этого ракеты. Глава государства также распорядился помочь жителям Курской области.