Париж, 7 августа, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Минимум три американских спортсмена, нарушившие антидопинговые правила, продолжали участвовать в соревнованиях, сообщило 7 августа агентство Reuters со ссылкой на заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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«Известно по крайней мере о трёх случаях, когда спортсменам, совершившим серьёзные нарушения антидопинговых правил, разрешили продолжать соревноваться в течение многих лет», — сообщило Всемирное антидопинговое агентство.

Так, Антидопинговое агентство США (USADA) нарушило международный кодекс, позволив уличённым в нарушении антидопинговых правил спортсменам продолжать соревноваться в обмен на информацию о других «нечистых» спортсменах.

Теперь WADA рассмотрит статус соответствия USADA Всемирному антидопинговому кодексу.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт между WADA и USADA возник в конце апреля после публикаций о том, что Всемирное антидопинговое агентство допустило к Олимпиаде в Токио в 2021 году китайских пловцов, якобы принимавших триметазидин. В мае американская сторона обратились в генпрокуратуру США и МОК, требуя расследовать сокрытия WADA допинга.

В конце июля президент WADA Витольд Банька пригрозил США и USADA изоляцией из-за допинг-конфликта. Он подчеркнул, что антидопинговые правила должны находиться вне политики. В преддверии Олимпиады в Париже его вызвали в Конгресс на слушания, но он отказался ехать.