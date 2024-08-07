Москва, 7 августа, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Министерство обороны разработает нормативные акты, которые позволят бойцам отправляться на реабилитацию вместе с семьями. Об этом журналистам 7 августа сообщила заместитель министра обороны Анна Цивилёва в ходе работы в войсках Центрального военного округа.

РИА Новостьи/Алексей Сухоруков

«Некоторые, представляете, даже с тещами приезжают», — отметила замминистра.

По её словам, министр обороны Андрей Белоусов уже дал соответствующее поручение.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко 5 августа положительно оценил предложение дать жёнам участников СВО возможность находиться с супругами на реабилитации. Жёны — самые лучшие специалисты-психологи, отметил глава государства.

В июне Белоусов провёл совещание по вопросам медицинского обеспечения участников СВО. Он добавил, что министерствам необходимо построить эффективную систему отношений для наилучшего оказания медицинской помощи военным.