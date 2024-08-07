Москва, 7 августа, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых устроился на работу в АО «Кондитерская фабрика «Пермская», сообщила 7 августа газета «Коммерсантъ».

РИА Новости/Сергей Бровко Никита Белых

По информации источника издания, мужчина будет занимать пост замгендиректора по корпоративным вопросам.

Сама фабрика и экс-губернатор пока комментариев по ситуации не дали.

Как сообщало ИА Регнум, в июле Кировский областной суд оправдал Белых по делу о злоупотреблении полномочиями, которое завели в июле 2021 года. Белых приехал на заседание в сопровождении двух адвокатов, давать комментарии для прессы он отказался.

Заседание изначально назначили на 28 июня, однако перенесли на 8 июля из-за заболевшего гособвинителя. Белых выступил против такого решения, заявив, что живёт в другом городе и в этот день должен выйти на новую работу.

Экс-губернатора задержали 24 июня 2016 года в Москве по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Президент Владимир Путин в июле того же года лишил его поста губернатора в связи с утратой доверия.

1 февраля 2018 года суд признал Белых виновным в получении взятки, приговорил его к восьми годам колонии строгого режима и назначил штраф в размере 48 млн рублей. 21 июня 2024 года Белых вышел на свободу из кировской колонии.