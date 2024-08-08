Благовещенск, 8 августа, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Отец девушки из Благовещенска, жениха которой задержали в ЗАГСе прямо во время церемонии бракосочетания, рассказал ИА Регнум, почему правоохранители решили провести операцию во время свадьбы. По словам 49-летнего Сергея Кухты, его зять — мастер спорта по самбо, поэтому оперативники решили застать Эдуарда врасплох.

ИА Регнум

7 августа в Сети появилось видео операции сотрудников СОБР, которые врываются в зал бракосочетаний и задерживают жениха. На мужчину в белой рубашке надевают наручники, пока его невеста пребывает в шоке от происходящего. Задержанным оказался бывший спортсмен 29-летний Эдуард Василискин, которого подозревают в причинение тяжких телесных повреждений местным сотрудникам пограничной службы.

Тесть задержанного Сергей Кухта рассказал ИА Регнум, что ни его 23-летняя дочь, ни гости свадьбы сначала не поверили в происходящие, но когда сотрудники показали документы, то все убедились, что это не розыгрыш. Сергей рассказал, что успел перекинуться парой фраз с одним из правоохранителей, который объяснил, зачем операцию по задержанию назначили именно в день свадьбы.

«Я сразу спросил у правоохранителей, почему они приехали именно на свадьбу. И мне один оперативный сотрудник сказал, что это их решение, потому что они знали, что Эдуард — спортсмен. Они думали, что при задержании дома у него будет больше шансов оказать сопротивление», — рассказал Сергей.

Эдуард много лет занимался самбо, имеет разряд мастера спорта и завоевал много наград. Он выступал на соревнованиях, представляя Амурскую область. По завершении карьеры спортсмен преподавал в одной из местных школ самбо.

По словам тестя, инцидент, из-за которого Эдуарда задержали, произошёл за несколько дней до бракосочетания. 28 мая Эдуард и Екатерина прогуливались по городу и увидели компанию с зелёными флагами.

ИА Регнум

«Эдуард поинтересовался у них, что за праздник. Те как-то плохо отреагировали на вопрос и стали угрожать моей дочери Кате. Эдуард закрыл собой будущую жену, когда компания набросилась на него с палками. Ну он и ударил одного из них ножом, а потом они убежали от этих пограничников», — рассказал Сергей Кухта.

После драки раненный ножом 57-летний мужчина был доставлен в больницу. Правоохранители возбудили уголовное дело. Позднее раненый участник драки забрал своё заявление, и 2 августа Эдуарда перевели под домашний арест.

Как стало известно ИА Регнум, Эдуард уже был судим. В 2014 году его судили по ст. 111 ч. 1 (причинение тяжких телесных). Тогда ему было 19 лет. Его осудили на 2 года лишения свободы условно.