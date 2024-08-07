Париж, 7 августа, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) вручил американским фигуристам золотые медали за командный турнир на зимних Играх 2022 года в Пекине. Церемония прошла 7 августа в Париже.

Виктор Иванов/ТАСС Сборная США по фигурному катанию

Сборная США получила золотые медали, японцы — серебро. Фигуристам сборной России должны были вручить бронзу, но они не получили приглашения.

Как ранее передавало ИА Регнум, российские фигуристы обратились в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS) с требованием отменить церемонию награждения сборных США и Японии золотыми и серебряными медалями. Решение МОК оспорили Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они настаивали на отмене мероприятия из-за того, что не получили приглашение. Спортсмены считают, что это нарушает их права как олимпийских призёров.

Ранее в МОК пояснили, что российских фигуристов не пригласили на церемонию из-за логистических проблем и действующего отстранения Олимпийского комитета России, под флагом которого выступали спортсмены на Играх в Пекине.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Её лишили золотой медали командного турнира Олимпиады-2022.

Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира и переместил российскую сборную, в составе которой тогда была фигуристка, с первого места на третье. Сборная России получила бронзу, золото досталось американцам, а серебро — японцам.

25 июля CAS отклонил апелляции ОКР, Федерации фигурного катания на коньках России, а также российских фигуристов. В ОКР заявили, что разочарованы таким решением, однако иллюзий относительно исхода этого дела не было.