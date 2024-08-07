Екатеринбург, 7 августа, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Суд отправил под домашний арест трёх сотрудников компании «Газэкс», обслуживавшей дом в Нижнем Тагиле, в котором взорвался газ. Об этом 7 августа сообщил Свердловский областной суд в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по 1 октября включительно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о заключении обвиняемых под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа задержали мастера и двух слесарей «Газэкс». В СК заявили, что причиной взрыва в жилом доме стало ненадлежащее техобслуживание.

Взрыв в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле произошёл 1 августа. В доме обрушились два подъезда. Под завалами погибли десять жителей, пострадали ещё 26.

Минздрав России 6 августа сообщил, что на стационарном лечении остаются восемь пострадавших в Нижнем Тагиле, в том числе трое детей. Врачи оценивают состояние двоих взрослых и одного ребёнка как тяжёлое.

Жители Нижнего Тагила регулярно обращались к главе города Владиславу Пинаеву с жалобами на работу «Газэкс». В том числе были сообщения, что работники плохо проверяют газовое оборудование.