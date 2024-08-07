Москва, 7 августа, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Отец 18-летней студентки медколледжа в Москве Айшат Магомедовой рассказал ИА Регнум, почему он силой увёз дочь в Дагестан. Гасан Магомедов признался, что ему «пришлось избить дочь, чтобы восстановить с ней связь». Мужчина считал, что самостоятельная жизнь девушки в столице сделала её неадекватной. На вопрос, может ли его совершеннолетняя дочь сама выбирать, как строить жизнь в Москве, отвечать отказался.

Соцсети Айшат Магомедова

Айшат Магомедова — студентка московского медколледжа. Девушка родилась и выросла в Кизилюрте в Дагестане, затем переехала в Москву для получения образования. Там она жила с двумя тётями и двоюродными братьями. Полтора месяца назад Айшат решила переехать на съёмную квартиру и попробовать пожить самостоятельно, о чём она заранее сообщила родственникам, написав сообщение матери с просьбой дать ей «пожить эту жизнь, как ей хочется».

«Мне не нужно постороннее мнение касательно моих действий, так как я совершеннолетний человек и мы все живём по законам Российской Федерации, не нужно искать способы взаимодействия со мной, потому что это ни к чему не приведёт, я не прошу от вас никакой финансовой или психологической поддержки, мне от вас ничего не нужно, всё, на что я рассчитываю — это понимание и принятие. У меня есть все возможности, чтобы жить эту жизнь, как хочется мне, иногда я буду выходить на связь, чтобы вы знали, что со мной все хорошо», — говорилось в сообщении.

Соцсети Айшат Магомедова

Родителей девушки возмутил такой поступок, и утром 31 июля они буквально вломились в её съёмную квартиру и силой вывезли Айшат в Дагестан. В распоряжении ИА Регнум попала видеозапись этого инцидента, которую сделала соседка студентки. На записи слышны крики Айшат, на которых она просит не бить и не трогать её.

«Утром около 9 часов к ней вломились отец, мама и тётя. Отец вытащил её за руку прямо из кровати и перетащил в другую комнату. Айшат сначала пыталась отбиваться, но у неё ничего не получалось. Он её сильно бил. Айшат очень громко кричала. В это время её мать и тётя искали паспорт, все документы её разбросали по комнате. Потом мать пыталась на неё штаны натянуть, чтобы в шортах пижамных её не везти. Но Айшат сопротивлялась, тогда они её просто за руки схватили и вынесли из дома в чём была», — рассказала подруга студентки Екатерина.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3907302" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Похищенная в Москве 18-летняя девушка находится в отделе СК в Дагестане

Журналисты ИА Регнум связались с отцом Айшат Гасаном Магомедовым, он рассказал, почему ударил дочь и вывез её насильно в Дагестан.

«Мы никогда не угрожали ей. Никто никогда не бил ее. Я не бил её никогда в жизни. Если бы её избивали, унижали, её разве кто-нибудь отпустил бы в Москву учиться? Сами посудите. Если бы я был тираном, я бы никогда ее не отпустил», — заявил Гасан.

Однако после того, как мужчина узнал, что есть видео похищения, он всё-таки признал, что применил силу к дочери. По его мнению, это была необходимая мера.

«Да. В тот момент нам уже деваться некуда было. Уже довели нас до такого. Да, мы вспылили, приехали и забрали, на нервах были. Потому что думали, что она попала в какую-то дурную компанию. Она же заблокировала нас и отправила нам письмо: «Мне 18 лет, больше вас никого не хочу видеть». Это же неадекватное поведение. Наше состояние вы тоже должны понять», — заявил Гасан Магомедов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/2NvY42APR" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Гасан Магомедов признался, что ему «пришлось избить дочь»

Мужчина заверил, что больше месяца не мог связаться с дочерью и на этом основании сделал выводы о её нестабильном психическом состоянии. Свой поступок Гасан объяснил желанием сделать как лучше для своего ребёнка, даже если это выглядит «дико неправильно».

«Айшат была очень хорошим ребёнком: спокойным, покладистым. Никогда у меня с ней проблем не было. Поэтому я не хочу, чтобы она была вот такая неадекватная. Отца и мать бросить хочет. Мы подумали, что ей нужна помощь. Что морально-психологическое состояние у неё плохое, может, она под наркотиками. Как нам налаживать контакт, если она не выходит на связь? Вы знаете, любовь к ребёнку иногда бывает такой. Вот когда вы укол делаете, ребёнку больно бывает, да? Но вы же его любите. Вы же делаете ему лучше, но при этом делаете больно. Я имею в виду, что вы должны понять — то, что мы её выволокли, это итог её неадекватного поведения», — указал Гасан.

Он рассказал, что по приезде в Кизилюрт семья отправила Айшат к специалисту по психическому здоровью, который осмотрел девушку и поставил ей диагноз «депрессивное расстройство». При этом мужчина сообщил, что этот диагноз почему-то не имеет никакой юридической силы. Имя специалиста и медучреждения, где обследовалась Айшат, Гасан называть отказался.

Близкая подруга девушки Екатерина рассказала, что Айшат часто жаловалась на насилие в семье, которое не закончилось после переезда в Москву.

«Айшат сначала про семью вообще не рассказывала, потом, когда мы стали близко дружить, говорила, что в самом Кизилюрте она с отцом не очень общалась, потому что он очень часто бил её. Родители сильно ругались, у неё и мать даже несколько раз в больницы попадала, после того как отец Айшат её избивал», — поведала Екатерина.

Переехав в Москву, Айшат жила с тётями Патимат и Умой и их сыновьями. Подругам студентка жаловалась на насилие со стороны семьи: её продолжали избивать и заставляли выполнять всю домашнюю работу. По словам Екатерины, Айшат однажды даже избили шваброй за провинность. В свою очередь Гасан Магомедов утверждает, что это враньё и тёти относились к Айшат очень хорошо.

Своим близким подругам девушка рассказывала, что, помимо насилия и принуждения к уборке, родственники ни на минуту не оставляют её в покое, контролируя каждый её шаг. Устав от такой жизни, Айшат нашла работу и съехала на съёмную квартиру.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/player/bYPwVAxGl" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Слежка в кафе

«У нас практика началась в середине июня, и Айшат решила съехать от родственников и сообщила об этом маме по СМС, а не лично, чтобы её сразу не увезли в Дагестан. Мама нормально отреагировала, но потом за Айшат начали следить: к ней на работу приходили, из-за этого она не могла работать, а соответственно, и денег у нее не было. На улице за ней ездила всегда какая-то машина. Потом родственники узнали, где она живет. Она в полицию обращалась, но там ничего не сделали», — говорит Екатерина.

Оказалось, что до похищения родственники уже вламывались в квартиру Айшат, но тогда девушке удалось договориться с родителями. По словам подруг, в тот раз близкие выбили дверь в съёмной квартире, побили Айшат, но в итоге разрешили ей жить отдельно.

Сейчас Айшат Магомедова находится в Дагестане. С девушкой и её семьёй работают следователи СК. Ранее ИА Регнум сообщало, что после того, как родственники вывезли девушку из квартиры, её близкие друзья обратились в правоохранительные органы и опубликовали просьбу возбудить уголовное дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека».

Гасан Магомедов сообщил ИА Регнум, что у его дочери уже есть билет в Москву на 3 сентября, чтобы она смогла продолжить обучение в колледже. Также он отметил, что его дочь будет сама решать, где ей жить.

«Мы её не держим насильно. Я не знаю, куда она вернется, к тётям или нет. Это ее проблема. Куда она хочет, туда она и вернется. У меня нет стереотипов, что она должна за кирпичной стеной сидеть. Если бы я так думал, я бы её не отпустил в Москву учиться», — говорит мужчина.

Гасан Магомедов также заверил, что информация о том, что девушку отвезли в Дагестан, чтобы познакомить с выбранным будущим мужем, является ложью. Но на вопрос журналиста, имеет ли Айшат право выбирать себе мужчину сама, Гасан отвечать отказался. Также глава семейства Магомедовых заверил, что Айшат скоро сможет сама выйти на связь и всё рассказать, но на данный момент её телефон «по неизвестным причинам разбит».