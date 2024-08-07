Москва, 7 августа, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Российские таможенники изъяли в аэропорту Шереметьево книгу американского журналиста Саймона Шустера о главе киевского режима Владимире Зеленском. Об этом 7 августа сообщила «Газета.Ru».

Пресс-служба ФТС России

Отмечается, что книгу везли из Польши по заказу 38-летнего россиянина. По словам мужчины, он коллекционирует историческую литературу и купил книгу для себя.

Экспертиза установила, что книга находится в перечне товаров, которые запрещено провозить через границу ЕАЭС, её содержание может нанести вред госбезопасности, политическим или экономическим интересам России, нравственности граждан страны.

Таможенники изъяли книгу, а на купившего её мужчину завели административное дело о несоблюдении ограничений при провозе товаров из-за границы.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года Шустер рассказал о жизни Зеленского в бункере во время начала специальной военной операции. По его словам, в первые дни продуктовых запасов было не очень много, при этом Зеленский вместе с командой сохранили в бункере запасы алкоголя даже после того, как украинское правительство запретило его продажу в стране. Также Зеленский жаловался на недостаток солнечного света и свежего воздуха. Лицо главы киевского режима, по словам Шустера, стало жёлтым.

Также Шустер отмечал, что Зеленский впал в «наркотическую» зависимость от внимания публики. По мнению журналиста, состояние главы киевского режима усугубляет его полная неспособность адекватно реагировать на критику.

Кроме того, Шустер заявлял, что Зеленский демонстрирует признаки физического истощения.