Берн, 7 августа, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Швейцарские миллионеры пригрозили покинуть страну из-за инициативы части молодёжного крыла социал-демократов ввести новый налог на наследство. Об этом 7 августа сообщило агентство Bloomberg.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Согласно проекту, выдвинутому к обсуждению на референдуме организацией «Молодые социалисты Швейцарии», предлагается взимать 50-процентный налог с любого унаследованного состояние, превышающее 50 млн швейцарских франков ($59 млн).

Мультимиллионеры и миллиардеры негативно отреагировали на инициативу законодателей. В случае её принятия они пригрозили покинуть страну и закрыть бизнесы. Норвежский предприниматель Торд Колстад заявил, что проект абсолютно радикален и ведёт к негативным последствиям.

Отмечается, что новый налог может вынудить наследников миллионеров распродавать активы ещё до его уплаты, что грозит потерей рабочих мест. В таких условиях репутация Швейцарии, как идеальной страны для ведения дел и низкими налогами, понесёт крупные потери.

По оценкам экономиста Изабель Мартинес, в Швейцарии около 2500 налогоплательщиков с состоянием более 50 млн франков, что составляет менее 0,1% всех налогоплательщиков. Они обеспечивают 5–7 млрд франков ежегодных поступлений в бюджет.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая агентство Blomberg со ссылкой на нескольких предпринимателей сообщило, что российские миллиардеры, попавшие под западные санкции, стали возвращать активы на родину. Во многом этому поспособствовало то, что Кипр и Швейцария перестали предоставлять услуги по управлению семейными трастами, если их учредителями или бенефициарами значатся граждане России.

По данным издания, состояние 26 богатейших россиян составляет 350 млрд долларов. Средний возраст российских миллиардеров — 63 года, им предстоит решить, как и куда передать своё состояние в ближайшие десятилетия.