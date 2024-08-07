* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 7 августа, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Иноагент Владимир Кара-Мурза рассказал подробности процесса обмена заключёнными между Россией и США. В беседе с «Медузой» (СМИ, признанное в России иностранным агентом) Кара-Мурза пожаловался на то, что его и ещё некоторых кандидатов на обмен посадили в экономклассе самолёта, а американцев и граждан ФРГ разместили в бизнес-классе.

Global Look Press/Christoph Reichwein/dpa

«У нас есть такая отечественная традиция, к сожалению: иностранцам всё лучшее, а своим — по остаточному принципу. Даже тут этому следовали: мы сидели в экономклассе, а иностранцев (Эвана Гершковича, Пола Уилана, Алсу Курмашеву и Патрика Шебеля) провели в бизнес-класс», — заявил иноагент.

Также он поведал, что германская сторона не сразу поверила в то, что он подлинный Кара-Мурза. По его словам, из-за похудения ему пришлось буквально пройти «экзамен по деталям своей биографии».

1 августа Россия и США провели один из крупнейших обменов заключёнными. Россия вернула домой восемь граждан, находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Как рассказал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, переговоры об обмене велись год и семь месяцев.

Встречал освобождённых россиян в аэропорту лично президент РФ Владимир Путин. Глава государства поздравил освобождённых россиян с возвращением на Родину, поблагодарил за верность присяге и пообещал представить их к госнаградам. Россия ни на минуту не забывала о своих гражданах, заверил президент. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее подчеркнула, что Россия своих не бросает, а то, что именуется обменом, больше было битвой самообладаний политических властей и спецслужб.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев 4 августа заявил, что российская сторона выдала Западу предателей при обмене заключённых.