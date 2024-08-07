Москва, 7 августа, 2024, 19:08 — ИА Регнум. Новый жилой дом на востоке Москвы построят в рамках программы реновации, заявила 7 августа председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы Юлиана Княжевская.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«Новостройка площадью 41,8 тыс. кв. м появится по адресу 2-я Владимирская улица, земельный участок № 11д», — приводит её слова пресс-служба мэрии мегаполиса.

Княжевская подчеркнула, что программой реновации также предусмотрено создание современной городской среды. Кроме жилых зданий, открывают службы быта, торговые точки и различные организации.

По информации департамента градостроительной политики Москвы, программа реновации предусматривает переселение на востоке мегаполиса в новое жильё около 210 тыс. человек из 1062 домов. Программа действует в столице с 2017 года.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов 5 августа заявил о расселении в рамках программы реновации 733 домов. Дома после расселения, как правило, сносят. На освободившейся территории строят 115 жилых комплексов. За время действия программы завершили строительство 16 новостроек.