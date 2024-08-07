Назарово, Красноярский край, 7 августа, 2024, 17:56 — ИА Регнум. Сиделка отняла квартиру у ветерана Великой Отечественной войны в городе Назарово в Красноярском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия

«В июле 2024 года в правоохранительные органы обратилась родственница 100-летней жительницы города Назарово, которая сообщила о мошенничестве с отчуждением квартиры пожилой женщины», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что с 2013 года за труженицей тыла, ветераном труда Валентиной Баевой, которая проживала одна, ухаживала социальный работник. Спустя несколько лет женщины договорились, что из-за преклонного возраста ветерана будут проживать вместе.

Отмечается, что в 2021 году на сиделку оформили договор дарения на двухкомнатную квартиру. В июле 2024-го родственники узнали об отчуждении недвижимости и сообщили в полицию.

Как передавало ИА Регнум, в Коми соцработница вместе с сестрой присвоила 5 млн рублей, которые полагались отцу-пенсионеру погибшего в зоне проведения СВО военного. Для кражи денег женщины придумали хитрую схему, в которую включили подельников из полиции. Через два дня после получения 5 млн пенсионер погиб в пожаре, а деньги пропали. Спустя некоторое время фигуранты были задержаны.