Москва, 7 августа, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Комплекс городского хозяйства в четвёртом квартале начнёт ремонт тоннеля Бориса Галушкина на северо-востоке столицы, заявил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Об этом 7 августа сообщила пресс-служба администрации мегаполиса.

Пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

«Приступим к обновлению тоннеля Бориса Галушкина, расположенного на пересечении одноимённой улицы и проспекта Мира», — уточнил он.

Ремонт потребовался по причине того, что из-за погодных воздействий и вибраций начала разрушаться защитная облицовка сооружения. Её заменят на новую типа «фронтон».

Бирюков подчеркнул, что для проведения ремонта в тоннеле не будут полностью перекрывать движение. Планируется проводить работы поэтапно, частично ограничивая проезд транспорта.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что в течение двух ближайших лет в столице запустят в эксплуатацию три трамвайные линии. Новые маршруты начнут работать на Трифоновской улице, улице Сергия Радонежского и проспекте Академика Сахарова.