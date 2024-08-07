Москва, 7 августа, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Спортсмены сборной России по фигурному катанию обратились в Выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS) с требованием отменить церемонию награждения сборных США и Японии золотыми и серебряными медалями по итогам командного турнира Олимпийских игр 2022 года. Об этом 7 августа сообщил «Спорт-Экспресс».

FAZRY ISMAIL/EPA/TASS

Решение Международного олимпийского комитета (МОК) в суде оспорили Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они настаивают на отмене мероприятия из-за того, что не получили на него приглашение. Спортсмены считают, что это нарушает их права как олимпийских призёров.

В МОК пояснили, что российских фигуристов не пригласили на церемонию награждения в Париж из-за логистических проблем и действующего отстранения Олимпийского комитета России (ОКР), под флагом которого выступали спортсмены из России на Играх в Пекине.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку, чемпионку мира среди юниоров Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Россиянку лишили золотой медали командного турнира Олимпийских игр 2022 года.

На следующий день Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира Олимпиады в Пекине и переместил российскую сборную, в составе которой тогда была фигуристка, с первого места на третье. Сборная России получила бронзу командного соревнования, золото досталось американцам, а серебро — японцам. Валиеву также лишили золотой медали чемпионата Европы — 2022.

25 июля CAS отклонил апелляции ОКР, Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), а также российских фигуристов на решение о перераспределении медалей командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине. В ОКР заявили, что разочарованы таким решением, однако иллюзий относительно исхода этого дела не было.

CAS 2 августа отклонил апелляцию Канады на решение Международного союза конькобежцев о перераспределении наград Олимпийских игр в Пекине в командных соревнованиях. Сборная России сохранит бронзовые медали.

Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что уважает решение суда.

Церемонию вручения фигуристам сборных США и Японии золотых и серебряных медалей командных соревнований зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине проведут 7 августа в Париже. 31 июля представитель МОК Марк Адамс заявил, что российские фигуристы на церемонию не приедут.