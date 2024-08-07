Москва, 7 августа, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил перечень ключевых строек в столице на 2024–2025 годы, сообщила 7 августа пресс-служба мэрии города.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

В него вошли первый участок Троицкой линии метро, станция «Потапово» Сокольнической линии, новый кампус МГТУ им. Н. Э. Баумана, ледовый дворец в Мневниковской пойме, детская клиническая больница святого Владимира, городская онкологическая больница в Сколково, Национальный космический центр и Центральный московский ипподром.

Перечень рассмотрели на заседании президиума правительства Москвы. Также в ходе заседания обсудили результаты работы по итогам января — июля 2024 года.

«Обеспечен ввод в эксплуатацию 5,3 млн кв. м недвижимости, а также сохранены высокие темпы возведения объектов транспортной и инженерной инфраструктуры», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа Собянин открыл новое здание Первого апелляционного суда общей юрисдикции в районе Очаково-Матвеевское. На церемонии открытия он сообщил, что за последнее время в Москве возвели более десяти зданий для судов.