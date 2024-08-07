Москва, 7 августа, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура РФ потребовала через суд взыскать в пользу государства имущество замначальника ГУ МЧС по Кубани Сергея Симоненко и пятерых членов его семьи. Исковое заявление направлено в Краснодарский краевой суд. Об этом 7 августа сообщил источник в правоохранительных органах.

МЧС России

Речь идёт о недвижимости ― земельных участках, квартирах и долях в собственности, премиальных автомобилях и денежных средствах свыше 120 млн рублей, сообщила «Газета.Ru». Эта сумма составляет эквивалент стоимости проданных семьей Симоненко более 10 машин, семи земельных участков, шести квартир и трёх земельных участков, приобретённых ранее на неподтвержденные доходы.

Кроме того, ведомство потребовало принять ограничительные меры ― запретитm регистрационные действия с недвижимым имуществом семьи Симоненко и арестовать движимое имущество и денежные средства на счетах.

По данным Генпрокуратуры, за 19 лет семья Симоненко, без учёта дохода сына чиновника, заработала 97,262 млн рублей. При этом полковник во время федеральной государственной службы приобрёл на незаконные доходы 53 объекта недвижимости и 28 премиальных автомобилей общей стоимостью не менее 276,4 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Симоненко задержали на рабочем месте 31 июля по подозрению в тяжких преступлениях. Генеральная прокуратура РФ подала иск об изъятии имущества полковника, а также членов его семьи. Кроме того, ведомство в середине июля выставило в адрес руководства МЧС требование уволить Симоненко по отрицательным мотивам, но вплоть до своего задержания он оставался на службе.

В отношении 56-летнего полковника возбуждено уголовное дело. Официальных версий обвинения от правоохранителей пока нет. Представитель силовых структур заявил, что по Симоненко шла проверка не только в причастности к коррупции, но и к покушению на убийство и поджогам.

Басманный суд Москвы 5 августа отправил Симоненко в СИЗО.

Правоохранительные органы в ходе проверок обнаружили на банковских счетах полковника 250 млн рублей, а в собственности — свыше 50 объектов недвижимости и более 20 автомобилей.