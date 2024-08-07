Москва, 7 августа, 2024, 16:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проводит совещание с силовым блоком по ситуации в Курской области, сообщили 7 августа в пресс-службе Кремля.

РИА Новости/Сергей Бобылев

Участие в нём принимают министр обороны Андрей Белоусов, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов присоединился по видеосвязи.

Её проведение глава государства анонсировал на совещании с членами правительства, которое провел ранее в подмосковной резиденции в Ново-Огареве. Путин подчеркнул, что киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию.

Как передавало ИА Регнум, в рамках совещания Герасимов доложил об остановке продвижения ВСУ в Курской области. В атаке принимали участие до 1 тыс. украинских военнослужащих.

Ранее Путин отметил, что региону будет оказана всесторонняя поддержка.

6 августа ВСУ два раза пытались прорваться на территорию региона. По информации Минобороны, в первой провокации участвовали 300 боевиков при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. В ходе второго нападения российские артиллерия и авиация нанесли упреждающие удары по технике украинских войск в Сумской области, после чего диверсанты ВСУ отступили.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество осудить преступные атаки Киева на российскую территорию. Дипломат также назвала атаку ВСУ очередным террористическим актом.