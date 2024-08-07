Лондон, 7 августа, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Разрыв властями Мали и Нигера дипломатических отношений с Украиной может свести на нет усилия Киева по наращиванию связей с Глобальным Югом и поиску поддержки в конфликте с Москвой. Об этом 7 августа написала газета Financial Times.

Le Pictorium Agency via ZUMA/TASS

«Дипломатический скандал, произошедший во время тура главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по трём африканским странам, угрожает затмить усилия Киева по расширению связей с Глобальным Югом и получению более широкой поддержки», — говорится в публикации.

Автор статьи назвал разрыв дипломатических отношений Мали и Нигера с Украиной символическим поражением Киева, уточнив, что многие государства Африканского континента либо придерживаются нейтральной позиции по украинскому конфликту, либо поддерживают Россию.

Кулеба на этой неделе начал турне по африканским странам, в ходе которого собирается посетить Малави, Замбию и Маврикий.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной из-за поддержки Киевом вооружённых террористов, ведущих бои с правительственными войсками и группой «Вагнер». В Бамако отметили, что «с глубоким шоком» восприняли заявление представителя Главного управления разведки минобороны Андрея Юсова в причастности Киева к нападению террористов, которое привело к войне.

Вечером 6 августа власти Нигера приняли решение о немедленном разрыве дипотношений с Украиной из-за поддержки Киевом террористических группировок. Власти африканской страны также заявили о намерении обратиться в Совет Безопасности ООН «в связи с украинской агрессией».

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова 7 августа заявила, что Киев принял решение открыть «второй фронт» в Африке из-за невозможности победить Россию на поле боя. Дипломат уточнила, что киевский режим для этого потворствует террористическим группировкам в дружественных Москве африканских странах.