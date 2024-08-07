Москва, 7 августа, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Новое голосование на портале «Активный гражданин» посвятили проекту «Питомцы в Москве», сообщила 7 августа пресс-служба мэрии столицы.

Пресс-служба автономной некоммерческой организации «Комплексное развитие района «Мой район»

Жителям Москвы предлагают выбрать лучшие площадки для прогулок с собаками из обустроенных в течение 2023 года по программе «Мой район». Всего в прошлом году в столице появилось 26 новых зон для выгула животных.

«При их проектировании учитывались пожелания горожан и рекомендации кинологов. Участники опроса увидят, как территории выглядели до благоустройства, и оценят новую инфраструктуру», — сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Всего в рамках проекта «Питомцы в Москве» с 2021 года в столице обустроили 59 площадок для прогулок с собаками. Часть из них создали на месте пустырей. Новые стандарты зон выгула питомцев учитывают эстетичное оформление, комфорт, качество и экологичность материалов, оформление зон для выгула, игр и тренировок.

Как передавало ИА Регнум, мэр Сергей Собянин 25 июня сообщил о старте голосования за «Лучший реализованный проект в области строительства». На участие в конкурсе прислали 137 заявок. Победителей наградят в преддверии Дня строителя, который в России отмечают во вторую субботу августа.