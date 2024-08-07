Ставрополь, 7 августа, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Реконструкция аэропорта в Минводах продолжается. При работе использованы уникальные архитектурные решения из стали и стекла. Об этом сообщает агентство «Победа26» со ссылкой на министра дорожного хозяйства и транспорта края Евгения Штепу.

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В 2025 году международный аэропорт Минвод отметит своё 100-летие. К этому моменту планируется закончить реконструкцию воздушной гавани. Ход работ по поручению губернатора Владимира Владимирова курируют специалисты министерства дорожного хозяйства и транспорта края.

«В аэропорту появится просторный зал ожидания, будут работать пять телетрапов, количество стоек регистрации увеличится до 24», — рассказал Штепа.

Между тем в Ставрополе продолжается строительство нового терминала аэропорта имени Суворова. Работы завершены более чем на 90%. Благодаря расширению воздушной гавани пассажиропоток увеличится до 1 млн человек в год.