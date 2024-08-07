Анкара, 7 августа, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Турция подала документы в Международный суд ООН и присоединилась к иску ЮАР против Израиля, сообщил журналистам в Гааге 7 августа глава комитета парламента по юстиции Джюнейт Юксель.

РИА Новости/Алексей Витвицкий Вид на здание Международного суда ООН в Гааге

«Будем отслеживать этот иск до самого конца, отстаивая интересы палестинцев», — заявил он.

В декабре 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН иск к Израилю по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа. В январе 2024 года суд в Гааге в рамках предупредительных мер постановил, что Тель-Авив должен принять меры для предотвращения геноцида в Газе. В феврале ЮАР направила в Гаагу экстренный запрос с целью немедленно добиться прекращения военной операции в Рафахе.

В июне текущего года сообщалось, что к иску, который ЮАР подала в Международный суд ООН из-за действий израильской армии в секторе Газа, присоединится Чили.