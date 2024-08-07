Москва, 7 августа, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Мощный дождь и град накрыли центр Москвы в среду, 7 августа. Улицы и дороги столицы заливает водой.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

На западе города менее чем за час выпало более 20% нормы осадков. Сильнее всего досталось югу: возле метро «Юго-Западная» затопило проезжую часть, а на проспекте Вернадского под воду ушли автомобили.

Из-за сверхинтенсивных осадков в разных районах города могут скорректировать работу наземного транспорта. В Telegram-канале Дептранс столицы призвал пассажиров быть внимательными и слушать объявления водителей.

Из-за обильных осадков временно закрыто движение возле дома 1, корпуса 1, по улице Покрышкина. Автомобилистам посоветовали выбирать пути объезда. Гражданам также рекомендовали пересесть на метро.

Гидрометцентр на 7 августа прогнозировал местами кратковременные дожди. По прогнозам синоптиков, непогода продлится до девяти вечера.

В центре «Фобос» сообщили, что 7–8 августа в Москве ожидаются ливни и грозы, а солнце прогреет воздух до +23…+25°. Затем погода ненадолго наладится. Но в самом конце недели в регион прорвётся очередной облачный вихрь, и грозовые дожди зарядят с новой силой ― всего за сутки в столице выпадет около 20% августовского объёма влаги.

Как сообщало ИА Регнум, специалисты утверждают, что большая часть августа в Москве обещает быть дождливой, ожидаются грозы и сильные осадки, особенно в конце месяца. Россиян призывают быть осторожными в грозовом августе.

В ряде районов столицы за ночь 18 июля выпало около 20% месячной нормы осадков. Москвичей и жителей столицы также предупреждали о ливнях и грозах с усилением ветра до 15 м/с 31 июля.