Белгород, 7 августа, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Опыт Белгорода применят для оказания помощи жителям Курской области, заявила журналистам 7 августа уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время поездки в Белгородскую область.

Официальный сайт уполномоченного по правам человека в РФ

«Опыт Белгорода нужно тиражировать», — заявила омбудсмен.

По её словам, в Белгородской области наработали уникальные методики решения вопросов людей, которые остались без жилья из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Москалькова добавила, что находится на связи с курским омбудсменом Владимиром Фирсовым по ситуации в приграничных районах. Региональный омбудсмен посетил оперативный штаб, где обсудил с руководством вопросы размещения эвакуированных жителей приграничья и оказания им необходимой помощи. Он также посетил пункты временного размещения.

ВСУ 6 августа предприняли попытки прорваться на территорию региона. В Минобороны сообщили, что в первой провокации участвовали 300 бойцов ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. В ходе второго нападения российские военные нанесли упреждающие удары по технике ВСУ в Сумской области. Врио главы региона Алексей Смирнов заявил, что в Суджанском и Кореневском районах идут бои с украинскими военными на границе.

Российское оборонное ведомство 7 августа сообщило, что ВС России не допустили продвижения украинских военных вглубь российской территории в районе Курской области. В ходе боёв потери ВСУ составили до 260 военных.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства 7 августа заявил, что властям российских регионов нужно поддержать Курскую область на фоне продолжающихся атак со стороны ВСУ. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что Москва готова принять на лечение пострадавших от атак ВСУ жителей Курской области.

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество осудить преступные атаки Киева на российскую территорию. Дипломат также назвала атаку ВСУ очередным террористическим актом.