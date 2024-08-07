Москва, 7 августа, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Киевский режим варварской атакой украинской армии на Курскую область пытался посеять панику среди жителей этого региона и показать хоть какое-то подобие активности на фоне постоянных провалов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне военных действий. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Telegram / Zelenskiy / Official

«Своей варварской атакой в Курской области укробандеровцы попытались посеять панику среди жителей региона и продемонстрировать хотя бы какое-то подобие активности на фоне постоянных провалов ВСУ в зоне конфликта», — привела её слова пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Дипломат подчеркнула, что расчёты киевского режима на этом направлении не оправдались, отметив, что это и другие кровавые преступления Киева совершаются при циничном молчании Запада, продолжающего поддерживать своих марионеток на Украине.

«Всё это только укрепляет чувство безнаказанности украинских неонацистов, уверенных, что любое злодеяние сойдёт им с рук», — уточнила Захарова.

Она добавила, что Россия призывает международное сообщество не оставаться в стороне и выступить с решительным осуждением преступных действий киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа украинские войска совершили попытку прорыва в Курскую область, отбитую пограничниками ФСБ и военными армии России. По информации Министерства обороны, ВСУ задействовали в ней 300 боевиков, 11 танков и более 20 бронемашин.

Вечером в этот же день украинская армия второй раз попыталась прорваться в Курскую область. Российские артиллерия и авиация нанесли упреждающие удары по военной технике ВСУ на территории Сумской области, после чего диверсанты отступили.

Следственный комитет РФ 7 августа возбудил уголовное дело по нескольким статьям УК РФ после нападения ВСУ на приграничные населённые пункты Курской области — теракт, убийство, незаконное ношение оружия и боеприпасов, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и др. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко отметила, что в результате преступных действий украинских войск пострадали несколько десятков мирных жителей, включая детей, и российский военные.

Президент России Владимир Путин ранее в этот же день призвал регионы страны поддержать Курскую область на фоне атак ВСУ. Российский лидер уточнил, что главы регионов имеют возможности для того, чтобы делать больше, чем простые граждане.