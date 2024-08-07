Москва, 7 августа, 2024, 15:57 — ИА Регнум. Разработка российского высокоскоростного электропоезда ведётся по графику, заявил 7 августа министр промышленности и торговли Антон Алиханов на совещании у президента Владимира Путина.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

«По графику идёт <…> работа по разработке электропоездов, набирающих до 400 км/ч», — доложил министр.

Алиханов также добавил, что идёт подготовка мощностей для производства высокоскоростных электропоездов. Первые составы планируют запустить в 2028 году.

Помимо этого, ведётся разработка модификаций электропоезда «Финист», включая возможность автономного хода. В России создали первый отечественный гибридный электровоз и запустили поезда «Москва-2024» и «Балтиец» в Московском и Петербургском метрополитенах.

Министр также доложил главе государства о росте выпуска тепловозов, грузовых вагонов и пассажирских составов в России. Так, в первом полугодии текущего года выпуск грузовых составов и тепловозов вырос более чем на 40%, а пассажирских — почти на 17%.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года Путин заявил, что настало время для реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом. Время в пути между городами, по его словам, сократится с 4 часов до 2 часов 15 минут.

В сентябре прошлого года Путин заявил, что ВСМ необходимы для такой большой страны, как Россия. Глава государства подчеркнул, что высокоскоростные электропоезда не будут способствовать депопуляции регионов между мегаполисами.