Ново-Огарево, Московская область, 7 августа, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин потребовал, чтобы отпуска членов правительства не влияли на работу органов власти.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Глава государства в ходе совещания с правительством 7 августа подчеркнул, что отпуск ― это законное право человека. Он добавил, что после окончания работы Федерального собрания члены парламента пошли в отпуска. Также отдыхают или планируют отдыхать многие члены правительства.

«Напоминаю, что, в отличие от Федерального собрания ― это представительский орган власти, правительство так же, как и ваши коллеги на местах, ― это исполнительные органы власти. Мы ни на одну секунду не должны прерывать работу соответствующих органов в целом. Поэтому будем с вами в постоянном контакте», ― отметил российский лидер.

Как сообщал ИА Регнум, Путин в ходе совещания с членами правительства спросил министра финансов Антона Силуанова о его отпуске. Глава государства поинтересовался, ездил ли глава ведомства отдыхать на мотоцикле.

Силуанов ответил, что передвигался на двухколёсном транспорте и постарался на себе прочувствовать изменения в туристической и автодорожной отраслях. Он рассказал, что недавно вернулся из Крыма, и отметил, что дорожная инфраструктура улучшается с каждым годом. По его словам, в этот раз количество пробок и узких мест на отрезке от Краснодара до Крымского моста стало меньше.