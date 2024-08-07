Луганск, 7 августа, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Москва в рамках шефской помощи в 2025 году благоустроит в Луганске маршруты от въезда в город со стороны Станицы Луганской, реконструкция коснётся двух групп улиц. Об этом 4 августа сообщила временно исполняющая полномочия главы Луганска Яна Пащенко.

Станислав Красильников/ТАСС

«В план работ входят Херсонская, Ватутина, Монтажная; и дальше Кима, 2-я Беломорская, Фрунзе, Тараса Рыбаса, Коминтерна. Таким образом, будут образованы «въездные ворота» со Станицы Луганской, приведены в порядок маршруты к улице Оборонная», — процитировал её «Луганский информационный центр».

Запланированные работы предполагают не только ремонт дорожного полотна. На участках обустроят пешеходные дорожки, проведут ряд других работ.

Проект программы работ Москвы в Луганске на 2025 год включает 423 мероприятия, добавила Пащенко.

В 2023 году Москва провела реконструкцию центральной улицы Луганска — Советской, в 2024-м аналогичные работы были начали на Оборонной.

Как передавало ИА Регнум, в ЛРН планируется строительство новых жилых домов высотой до 21 этажа. В Луганске, Антраците, Алчевске, Свердловске и Кировске определены 119 участков под строительство. Градостроительный потенциал региона превышает 5,8 млн квадратных метров.

В июне сообщалось, что в новых регионах России восстановили порядка 19,4 тыс. объектов. По данным Донецкого агентства новостей, в восстановительных работах задействовали максимальные 46 тысяч специалистов.